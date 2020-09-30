Табун лошадей вышел гулять по Новоприозерскому шоссе в Ленинградской области

Табун лошадей заметили на шоссе под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области автомобилисты заметили табун лошадей, которые гуляют по Новоприозерскому шоссе. В среду, 30 сентября 2020 года, животных встретили недалеко от Орехово. Лошади были совершенно без присмотра и ходили по краю дороги.

- Все кто едет по Новоприозерскому шоссе - внимание. У поворота на Орехово тихо-мирно гуляет прям табун лошадей, - предупредил в социальной сети автомобилистов внимательный водитель.

Ни люди, ни лошади не пострадали, животные вернулись домой Фото: СОЦСЕТИ

Откуда взялись лошади у дороги, информации нет. Очевидец поделился в соцсети фотографиями увиденного. На снимках животные, которых не меньше девяти, без поводьев и седел, на привязи из них тоже никто не находится.

Позже жительница Петербурга рассказала, что за лошадьми приехали их хозяева и успешно забрали животных домой. Сообщений об инциденте или пострадавших не поступало.