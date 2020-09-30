Эксперт рассказал, как вторая волна коронавируса повлияет на бизнес в Санкт-Петербурге

Эксперт спрогнозировала, как вторая волна коронавируса повлияет на бизнес Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом во многих крупных городах возвращаются ограничительные меры. В среду, 30 сентября 2020 года, профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Мария Конягина рассказала, насколько в Санкт-Петербурге бизнес готов ко второй волне карантина.

- Безусловно, нужно дать возможность работать бизнесу. Однако следует разработать жесткие, но реалистичные санитарно-эпидемиологические требования. Бизнесу необходимо, чтобы бесперебойно работали суды и администрации для осуществления текущей деятельности. Их работа должна быть дистанционной с применение электронных каналов, - считает эксперт.

Конягина отметила, что за время первой волны большинство компаний освоили онлайн реализацию и доставку, а производства смогли наладить работу так, чтобы минимизировать контакты своих сотрудников. Тем не менее, ограничения могут на многих сказаться губительно.

- Меньше всего пострадал продовольственный ритейл, еще до пандемии начавший развивать свою доставку, курьерские службы доставки. Аптечный бизнес, IT-компании и финансовые посредники, особенно банки и брокеры, наоборот даже выросли в пандемию. - добавила эксперт.