Двухмесячный ребенок попал в больницу с переломом черепа в Санкт-Петербурге

Двухмесячный малыш попал в больницу, упав с пеленального столика Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге новорожденный ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы. В ночь на среду, 30 сентября 2020 года, в полицию города поступило сообщение из детского медицинского учреждения имени Филатова о том, что накануне вечером к ним поступил двухмесячный малыш с переломом черепа.

- Ребенка госпитализировали из квартиры в доме 18 по Советскому проспекту. У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом свода черепа, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Правоохранители пообщались с родителями малыша - 21-летней мамой и 26-летним отцом. Они выяснили, что в 18:00 часов 29 сентября ребенок упал с пеленального столика по недосмотру родителей, в результате чего сильно ударился головой.

На данный момент малыш все еще находится в больнице под наблюдением врачей.