ГАТИ начислила штрафов на 9,5 миллионов рублей за одну неделю

За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму 9 миллионов 520 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшую неделю, с 21 по 27 сентября 2020 года, государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга начислила штрафов на сумму 9 миллионов 520 тысяч рублей. Порядка 10 компаний и предприятий признаны виновными в плохом содержании фасадов зданий, а также самовольном производстве работ без согласований.

- По фактам неисполнения обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий в надлежащем состоянии начислено штрафных санкций на общую сумму 2 миллиона 780 тысяч рублей, а именно: Почта России, ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» и ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны, ПАО «Россети Ленэнерго», АО «ДСК № 5» и ООО «Сатурн», - сообщили в Смольном.

Также на 200 тысяч рублей оштрафована "Теплосеть" за аварийные работы без регистрации факта ЧП на Среднем проспекте. Кроме того, штрафы получили "Водоканал", ООО «Просперити», ООО «Энергосвязьстрой», ООО «ТИС-ГРУПП» и отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации.