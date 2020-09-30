Пострадавших от присасывания клещей в Петербурге стало меньше

В Петербурге зарегистрировано 32 случая клещевого энцефалита. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге значительно снизилось количество обращений людей из-за присасывания клещей. Об этом рассказала на пресс-конференции 30 сентября специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Юлия Урека.

- В сезон 2020 года количество пострадавших от присасывания клещей уменьшилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, - отметила специалист.

Такие случаи регистрируются по всему городу. Больше всего пострадавших в Курортном, Приморском, Пушкинском, Красногвардейском и Красносельском районах.

- По данным на 30 сентября 2020 года, в Петербурге зарегистрировано 32 случая клещевого энцефалита. Это ниже на 24%, чем в прошлом году. Также с начала сезона зарегистрировано 116 случаев иксодового клещевого бореллиоза. Это в два раза меньше, чем в 2019 году, - добавила Юлия Урека.

Несмотря на то, что в Северной столице проводится обработка территории, в городе зарегистрировано два заболевших клещевым энцефалитом - ребенок и взрослый.