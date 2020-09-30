РФС назвал Артема Дзюбу лучшим футболистом прошлого сезона

Артем Дзюба назван лучшим игроком по мнению РФС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона 2019/2020 по версии Российского футбольного союза. Кроме этого, РФС составил «команду мечты» - сборную из 33 игроков Премьер-Лиги, в которую вошли 10 представителей «Зенита», а наставник сине-бело-голубых назван тренером года.

- Сезон-2019/20: «Зенит» — лучшая команда; Артем Дзюба — лучший игрок; Сергей Семак — лучший тренер; 10 зенитовцев — в списке 33-х лучших футболистов, - сообщаете пресс-служба клуба с берегов Невы.

Кроме Дзюбы и Семака, исполком РФС отметил защитников: Вячеслава Караваева, Ярослава Ракицкого, Дугласа Сантоса и также игравшего в линии обороны уже бывшего капитана петербуржцев Бранислава Ивановича.

Из полузащиты выделены: Малком, Вильмар Барриос, Юрий Жирков и Магомед Оздоев.

В список лучших нападающих вошло Артем Дзюба и Сердар Азмун.

А вот вратарская линия «Зенита» осталась без наград.