Туман опустится на Ленинградскую область в начале октября

Туман накроет Ленобласть 1 и 2 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Внимание, автомобилисты Ленинградской области. МЧС предупредило о том, что 1 и 2 октября 2020 года на регион опустится туман. Плохая видимость ожидается в основном по утрам. Поэтому, водителям и пешеходом стоит быть внимательней на дорогах, чтобы не стать участниками ДТП.

- Ночью и утром 1 и 2 октября местами на территории Ленинградской области ожидается туман. Если нет возможности отложить поездку, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима - показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - напомнили в МЧС региона.

При этом, погода в первый день октября в области ожидается прекрасная. По прогнозу - воздух прогреется до 14-19 градусов тепла, а ветер будет легкий юго-восточный 4-9 метров в секунду.