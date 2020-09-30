Депутата из Комарово отправили на два месяца в СИЗО за убийство жены в Санкт-Петербурге

Депутата арестовали на 2 месяца за убийство жены в Комарово Фото: СОЦСЕТИ

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга в среду, 30 сентября 2020 года, провел выездное заседание в городской психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова, где принял решение об избрании меры пресечения депутату поселка Комарово Игорю Шокину, который обвиняется в убийстве жены. Трагедия произошла днем 28 сентября.

- Депутат муниципального совета внутригородского образования Петербурга, находясь дома на улице Васильева в Комарово, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к супруге, нанес ей не менее 11 ударов предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, в область головы и туловища, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Женщина скончалась на месте от полученных ран. По мнению следствия, Шокин пытался уничтожить следы преступления и скрыться.

На данный момент депутат находится в психиатрической больнице. В ближайшее время его отправят в СИЗО до 28 ноября 2020 года.

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