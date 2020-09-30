Участников группового изнасилования с покушением на убийство осудили в Санкт-Петербурге

Семь человек осудили за групповое изнасилование, ограбление и попытку убийства женщины в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Невский районный суд во вторник, 30 сентября 2020 года, вынес приговор в отношении семерых мужчин, которые массово изнасиловали женщину, а после попытались ее убить.

- 4 августа 2018 года один из обвиняемых заманил женщину в номер гостиницы, куда после пришли соучастники. Мужчины напоили ее и дали неизвестный наркотик, чтобы жертва не сопротивлялась во время изнасилования, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Доведя женщину до беспомощного состояния, мужчины изнасиловали ее. После они стали шантажировать жертву, обещая распространить порочащие ее фото и видео, требуя перевести на карту 20 тысяч рублей. Женщина согласилась, отдала деньги, а также лишилась телефона, который у нее отобрали.

После один из мужчин выбросил женщину из окна гостиничного номера, расположенного на третьем этаже. Благо, та выжила, так как ей оперативно была оказана медицинская помощь.

Шесть мужчин отправили в исправительную колонию общего режима сроком от 3,5 до 6 лет. Выбросившему в окно женщину, назначили 11 лет колонии строго режима. Также суд взыскал со всех виновных порядка 2 миллионов рублей в пользу жертвы.