Малые народы Ленинградской области возродят экотуризм в регионе

Туроператоры Ленинградской области отправились исследовать потенциал этнографического туризма Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области планируется возродить этнотуризм. Туроператоры и участники тура 30 сентября и 1 октября 2020 года посетят центр и музей вепсской культуры в деревне Тервеничи, экспозиции которых подробно рассказывают о культуре, быте и традициях вепсов — коренного малочисленного народа, испокон века проживающего на Ленинградской земле.

- Путешественники побывают в старинном вепсском селе Винницы в 1998 году здесь был создан Вепсский центр фольклора. В 2018 году центр обрел новое здание, куда переехала обширная музейная экспозиция, национальный вепсский театр кукол, мастерские работников прикладного творчества и учебные помещения студии прикладного творчества. Основу современной экспозиции музея составляют предметы труда и быта вепсов, - рассказали в администрации Ленобласти.

Информационный тур завершится в деревне Верхние Мандроги, где создан комплекс музеев, отражающих стиль национальной русской деревни и разные стороны русского народного быта. Гости смогут близко познакомиться с народными промыслами росписью и резьбой по дереву, ткацким и гончарным делом, кружевоплетением.