Движение по участку новой развязки в Мурино откроют в ночь на 1 октября

В ночь с 30 сентября на 1 октября будет открыто движение по участку кольцевого перекрестка в составе новой развязки в Мурино / Фото: Администрация Ленобласти

В ночь с 30 сентября на 1 октября 2020 года в Мурино откроется движение по участку кольцевого перекрестка в составе новой развязки. Эта дорога значительно облегчит проезд для автомобилистов в сторону Кольцевой автодороги и по самому городу.

- Участок перекрестка разгрузит Охтинскую аллею, куда сейчас транспорт приезжает по съезду с КАДа, - уточнили в администрации Ленинградской области.

Сейчас «Ленавтодор» дал указание подрядной организации готовиться к перепуску движения, расставлять новые знаки и наносить разметку.

Долгожданная развязка между Мурино и КАД, часть которой стал перекресток с круговым движением на пересечении улицы Верхней и Охтинской аллеи, должна значительно разгрузить дороги в городе и снизить уровень пробок. Ожидается, что каждый день по дороге будут проезжать до 20 тысяч автомобилей.