"Газель" перевернулась и развалилась в жестком ДТП со скорой помощью в Санкт-Петербурге

Скорая и "Газель" столкнулись на перекрестке в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жесткое ДТП с участием машины скорой помощи и "Газели" произошло на пересечении Ириновского проспекте и Наставников в Санкт-Петербурге. Вечером в среду, 30 сентября 2020 года, автомобили столкнулись с такой силой, что грузовик перевернулся и буквально развалился на части. Об аварии очевидцы рассказали в социальной сети.

- Скорая ехала по Ириновскому в сторону Коммуны со включенными мигалками, периодически врубая сирену. Была пробка, пропускать никто не спешил. Момента удара не видел из-за машин, - рассказал свидетель ДТП.

По словам очевидцев, жертв в результате сильного столкновения нет. Водитель "Газели" смог самостоятельно выбраться из перевернутого авто. Водитель и пассажир скорой, предварительно, не пострадали.

- Слава богу сразу медицинскую помощь окажут, - отметил один из комментаторов в сети.

На месте уже работают спасатели, а также сотрудники ГИБДД.