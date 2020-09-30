Финляндия открыла границу с Россией, но лишь для владельцев недвижимости

Финляндия открыла границу для собственников недвижимости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия все же открыла свои границы, но только для владельцев недвижимости. Напомним, ранее сосед России ужесточил карантинные меры на фоне роста случаев коронавируса. Власти Суоми поясняют, что границы откроются полностью лишь при значительном сокращении числа заболеваний.

Однако с 28 сентября в Финляндию все же пустят собственников недвижимости. Условие одно – посещение страны возможно для тех, кому срочно нужно заняться ремонтом объекта или работой по поддержанию его состояния. При пересечении границы от владельца потребуют документальное подтверждение необходимости поездки.

- Напомним, также неотложным обстоятельством, позволяющим въехать в страну, считается семейный вопрос, например, рождение ребенка, серьезная болезнь близкого родственника, собственная свадьба, или устойчивые партнерские отношения, - добавляют на официальном сайте МИД Финляндии.

В целом, граница финнов с Россией пока еще закрыта для обычного пассажиропотока.