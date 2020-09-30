Останки солдата из Чечни нашли под Гатчиной

Поисковики нашли под Гатчиной останки солдата из Чечни
Фото: СОЦСЕТИ
В Гатчинском районе Ленинградской области во вторник, 29 сентября 2020 года, поисковый отряд "Искра" обнаружил останки солдата Красной Армии, который погиб при выходе из окружения в Вырицком городском поселении в 1941 году. Об этом поисковики рассказали в социальной сети.
Предположительно, боец погиб в 1941 году
Фото: СОЦСЕТИ
- У погибшего был обнаружен смертный медальон. К большой радости медальон сохранился .Погибшим оказался уроженцем Чеченской республики, с Гендерген Ножай -Юртовский района, Пашаев Узхажи Пашаевич 1916 года рождения, - рассказали поисковики.
Также они поблагодарили Олега Гусева, который помог в поиске родственников и в расшифровке медальона.
Напомним, что ранее поисковики нашли в глубокой траншее останки шести красноармейцев в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Там же были и личные вещи погибших, которые помогут установить личности бойцов.