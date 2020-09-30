Вратарь «Зенита» поборется за звание «Джентльмена года-2020»

Михаил Кержаков может стать "Джентльменом года" по версии "Комсомолки". Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» объявила голосование на выбор «Джентльмена года-2020» среди игроков чемпионата Росси по футболу. Напомним, в прошлый раз кубок самого достойного спортсмена получил зенитовец Юрий Жирков. В этом году за победу поборется его коллега по команде, вратарь Михаил Кержаков, который славится самым ценным качеством голкипера – надежностью.

В прошлый год самым благородным футболистом стал зенитовец Юрий Жирков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вместе с этим болельщики знают Михаила как сдержанного, пунктуального и рассудительного человека и вместе с тем заядлого чтеца книг про Великую Отечественную войну. Сейчас «Комсомолка» предоставляет шанс фанатам выбрать тройку финалистов, проголосовав за того или иного футболиста на сайте издания. Кубок же возьмет потом только один претендент, по решению редакции. В соперниках Кержакова 9 игроков. Среди них, например, есть спартаковец Джикия, армеец Фернандес и железнодорожник Гильерме.

- Кто по-вашему достоин в этом году надеть черный смокинг «Джентльмена года»? Кто вступит в клуб футбольных джентльменов? Кого изобразит в своем традиционном шарже наш художник Валентин Дружинин? – задается вопросами редакция «КП».

Пресс-служба «Зенита», естественно, уже агитирует болельщиков голосовать за Михаила.