Корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» спустили на воду в Санкт-Петербурге

"Георгия Курбатова" спустили на воду в Санкт-Петербурге. Фото: snsz.ru

Тральщик под названием «Георгий Курбатов» спустили на воду в рамках торжественной церемонии на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) в Санкт-Петербурге. При этом бутылку шампанского о борт корабля противоминной обороны разбила Валерия Курбатова – правнучка Героя Советского Союза, чье имя носит судно. Сейчас тральщик проекта 12700 «Александрит» находится у причала предприятия, где его достраивают и приводят в идеальное состояние.

- Такие корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, находящимися как в воде, так и в морском грунте. И все это, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты, - рассказывают в пресс-службе СНСЗ.

Добавим, что экипаж тральщика составит 44 человека. Длина судна около 62 метров, а ширина около 10. При этом полная скорость хода корабля – примерно 16 узлов.