Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Пушкине

Серьезное ДТП с участием трех машин произошло в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП с участие трех автомобилей произошло в Пушкинском районе. Друг с другом столкнулись «Форд», «Лада Ларгус» и «Киа». Все произошло около 14:50 на перекрестке Павловского шоссе и Саперной улицы. На место оперативно выехали не только инспекторы ГИБДД, но и спасатели МЧС вместе со «скорой». Не обошлось без пострадавших.

- В результате ДТП 26-летний водитель «Лады Ларгус», 53-летний водитель «Киа» и его ровесница пассажирка получили травмы средней степени тяжести. Медики скорой помощи госпитализировали их в больницу. Водитель «Форда» не пострадал. Проводится проверка по факту аварии, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям с места аварии, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», сильнее всего досталось «Ладе Ларгус», у которой смяло капот.

Напомним, сутками ранее на Павловском шоссе тоже произошло серьезное ДТП. Тогда после столкновения «Форда» и «Тойоты» четыре человека попали в больницу, а кто-то даже в реанимацию.