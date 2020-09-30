Движение на нескольких улицах в Санкт-Петербурге ограничат в начале октября

В ГАТИ рассказали о новых перекрытиях дорог в октябре в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга поспешила предупредить автомобилистов о новых перекрытиях дорог в начале октября. Не повезет водителям сразу из нескольких районов Северной столицы.

С 1 октября по 25 ноября проезд транспорта ограничат на Пулковском шоссе на участке напротив дома №36, корпуса №2, литеры А. Все из-за прокладки канализации. А со 2 по 7 октября автомобилисты потеснятся на проезжей части на Мартыновской улице от проспекта Королева до улицы Шаврова – там будут ремонтировать газопровод.

- Также с 3 по 4 октября и с 10 по 11 октября в связи с производством работ по прокладке теплосети закрывается движение транспорта на Домостроительной улице от 3-го Верхнего переулка до 4-го Верхнего переулка. Помимо этого с 3 по 5 октября из-за установки инженерных сетей ограничивается движение автомобилей на Загородном проспекте между улицами Можайской и Рузовской, - добавляют в пресс-службе ГАТИ.