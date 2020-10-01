«Бэтмен» наказал водителей, паркующих машины в неположенных местах в Санкт-Петербурге

"Бэтмен" встал на тропу войны с водителями, паркующими машины на газонах в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/sdnovosti

«Бэтмен» взялся за наказание горе-водителей, которые паркуют свои машины в неположенных местах во дворах Санкт-Петербурга. Первый рейд прошел в Выборгском районе, на котором народный мститель решил привязать к каждому транспорту нарушителя… по надутому презервативу.

- Это фигуральное обозначение отношения к нарушителям. Неравнодушный мститель из Санкт-Петербурга решил самостоятельно наказать автовладельцев, паркующих автомобили на газонах, - гласит пост от петербурженки в группе «Парнас Сити» во «Вконтакте».

О реакции водителей на "воздушные шарики" не сообщается. Фото: vk.com/sdnovosti

Чуть погодя, о «Бэтмене» написали и в самом популярном городском сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Жители разных районов просят мстителя наведаться именно к ним, поскольку наглая парковка – одна из актуальных проблем Северной столицы. Кто-то советует парню лично высказать все претензии нарушителям, если он не боится.

Тем не менее депутаты петербургского ЗакСобрания намерены ввести жесткие штрафы за неправильную парковку во дворах – вплоть до 500 тысяч рублей.