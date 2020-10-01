Самолет рейса «Анталья – Санкт-Петербург» экстренно приземлился в Сочи

Самолет, летевший из Турции в Санкт-Петербург, экстренно приземлился в Сочи и задержался на три часа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самолет, летевший из Антальи в Санкт-Петербург, экстренно приземлился в Сочи. Согласно онлайн-табло Пулково, рейс компании Pegas Fly должен был прилететь в Северную столицу в 20:50. Однако самолет внезапно пошел на посадку в международный аэропорт в Сочи. Портал «Мегаполис» со ссылкой на слова пассажиров пишет о том, что на борту стало плохо маленькому ребенку, из-за чего командир воздушного судна решил экстренно садиться и не рисковать здоровьем мальчика.

В пресс-службе Пулково не смогли рассказать «Комсомолке» о подробностях происшествия. Коллеги из аэропорта в Сочи также не дали оперативный комментарий.

- Посадка самолета, совершившего вынужденную посадку в Сочи, ожидается в Пулково в 23:40. Ситуацию сможет прокомментировать аэропорт Сочи, - пояснили в Пулково.

Судя по табло аэропорта, рейс успешно приземлился в Санкт-Петербург. Итоговая задержка составила около трех часов.