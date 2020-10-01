Наглая дама на Range Rover протаранила пять машин в Санкт-Петербурге

Петербуржцы разыскивают "автоледи" на внедорожнике, протаранившую пять авто. Фото: vk.com/ochevidec_spb

Жители Санкт-Петербурга разыскивают женщину, которая на Range Rover протаранила пять автомобилей на улице Адмирала Трибуца в Красносельском районе. Наглому водителю удалось в итоге скрыться. Теперь неадекватную «автоледи» разыскивают владельцы припаркованных машин, получившие «поцелуи» от внедорожника.

Женщина натворила бед и была такова. Фото: vk.com/ochevidec_spb

- Женщине на вид около 35 лет. Она управляла иномаркой и столкнулась с несколькими припаркованными машинами, после чего скрылись с места происшествия. Очевидцы запомнили номер ее автомобиля и теперь пытаются найти с помощью соцсетей. Из людей в результате происшествия никто не пострадал, - пишет «Мойка78» со ссылкой на очевидцев.

Ремонт авто влетит в копеечку. Фото: vk.com/ochevidec_spb

Добавим, что накануне массовое ДТП произошло в Пушкинском районе. Там на дороге не разобрались три легковушки, из-за чего три человека угодили в больницу с травмами. К счастью, обошлось без трагедии.