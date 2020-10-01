Два вагона сошли с рельсов на станции в Санкт-Петербурге

Вагоны сошли с рельсов на станции в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на Октябрьской железной дороге два вагона сошли с рельсов. Инцидент произошел на станции Сортировочная-Московкая еще около 6 часов утра 28 сентября 2020 года. Предварительно, пострадавших нет.

- На станции Сортировочный-Московский, два вагона сошли с рельсов. Обошлось без пострадавших, комиссия специалистов не исключает ошибку сотрудника станции, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Причина инцидента выясняется Фото: СОЦСЕТИ

Вагоны были не пассажирские, а грузовые, при этом пустые, поэтому пострадали только сами платформы.

Напомним, что в конце июля в Петербурге столкнулись два грузовых поезда. ЧП произошло около двух часов дня 28 июля в районе Малой Балканской улицы. Вместе с этим сочлененный локомотив «порвало» пополам, а второй просто снесло с путей. Сами рельсы выворотило из земли.