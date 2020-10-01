Первый снег в Санкт-Петербурге может выпасть в октябре

Первый снег в Петербурге ожидается в конце октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на необычно теплую осень 2020 года в Санкт-Петербурге, первый снег горожане могут ждать уже в октябре. По прогнозу ведущего синоптика центра "Фобос" Михаила Леуса, резко похолодает в третьей декаде месяца.

- Учитывая то, что у нас достаточно теплое начало и где-то это должно быть компенсировано, будем ждать, что в третьей декаде температурный фон будет около нормы, а в отдельные дни даже и ниже нормы. Основная часть дождей выпадет именно в это время. Тогда же нужно ждать и первый мокрый снег, - приводят слова синоптика "Невские новости".

Но до этого петербуржцев ждет прекрасная погода. Первая половина октября пройдет под знаком "бабьего лета". Температура воздуха в среднем ожидается на уровне плюс 14-18 градусов, будет много солнечных дней.

Напомним, что четверг, 1 октября, в Петербурге будет очень теплый, на 3-4 градуса выше климатической нормы. День выдастся солнечным, воздух прогреется до 17-19 градусов выше нуля.