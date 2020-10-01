Жена убила пьяного мужа сильным ударом ножом в бедро в Санкт-Петербурге

Петербурженка убила мужа во время семейной ссоры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге бытовой семейный конфликт закончился трагедией. В 5 часов утра среды, 30 сентября 2020 года, в полицию поступил звонок о трупе в квартире одного из домов по Большому Сампсониевскому проспекту Выборгского района. Прибывшие на место правоохранители нашли тело мужчины в луже крови.

- Погибшим оказался 34-летний хозяин квартиры. У него было проникающая колото-резанная рана бедра, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Там же находилась его 34-летняя жена, которую задержали по подозрении в преступлении. Женщина пояснила полицейским, что около часа ночи ее муж был очень пьян и у них завязался бытовой конфликт. В пылу ссоры она схватила нож и ударила супруга в бедро. От этого у него началось кровотечение и мужчина скончался.

На женщину завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.