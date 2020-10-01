Подростки утроили стрельбу во время ссоры у торгового центра в Санкт-Петербурге

Четверых подростков задержали за конфликт у торгового центра в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге четверо подростков стали фигурантами уголовного дела после конфликта у торгового центра во Фрунзенском районе. Около шести часов вечера в среду, 30 сентября 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что у дома 7 по улице Ярослава Гашека происходит драка. Правоохранители немедленно выехали на место.

Среди задержанных 2 мальчика и 2 девочки / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Возле торгового центра полицейские обнаружили 19-летнего юношу и компанию из четырех подростков, 16-17 лет, среди которых две девушки. Оказалось, что у дома 5 по Балканской площади между несовершеннолетними и парнем произошел конфликт, в ходе которого один из подростков выстрелил из сигнального пускового устройства, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В результате стрельбы никто не пострадал. У участников конфликта полицейские изъяли нож, кастет и балаклаву.

У подростков изъяли нож, кастет и балаклаву / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подростков забрали в медучреждение, где их оставили до приезда родителей. Полицейские возбудили дело о хулиганстве. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.