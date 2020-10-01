Стоимость маски и перчаток в Петербургском метро снизили до 10 рублей

Стоимость СИЗ снизили до 10 рублей в Петербургском метро Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге с 1 октября 2020 года усилили контроль за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты. Теперь в метро, автобус, троллейбус и трамвай пассажиров не пустят без масок и перчаток. В связи с этим в подземке города снизили стоимость СИЗ для пассажиров.

- Сегодня на всех станциях Петербургского метрополитена в «Первой полосе» пассажиры имеют возможность приобрести средства индивидуальной защиты - одноразовые маски в упаковке. Принято решение снизить стоимость СИЗ для пассажиров подземки до 10 рублей, - рассказали в комитете по транспорту.

Напомним, что накануне Смольный решил усилить контроль за соблюдением правил безопасности в транспорте, которые направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Так, пассажиров без масок не будут пускать в салоны транспорта в вестибюли метро.