Родные ищут очевидцев ДТП, в котором погиб пятилетний ребенок

Родные ищут свидетелей ДТП, в котором погиб ребенок. Фото: vk.com/spb_today

Родные пятилетнего мальчика, погибшего в ДТП, ищут свидетелей смертельной аварии. Через соцсети к жителям Петербурга и Ленинградской области обратилась мать ребенка, которая попросила оказать помощь в поиске видеозаписей момента столкновения или показаний очевидцев, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии.

- В субботу, 26 сентября около 14 часов (в промежуток времени между 13:55 и 14:05) на дороге между Верхними Осельками и Нижними Осельками на горке произошло страшное ДТП. Столкнулись коричневый «Датсун» и серебристый «Киа Рио». В «Датсуне» пострадал водитель, который находится в тяжелом состоянии и погиб пятилетний ребенок, - пишут близкие в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Родственники очень рассчитывают, что кто-то мог быть поблизости в момент ДТП и видеть как оно произошло: «Всех, кто что-то видел или располагает какой-либо информацией о произошедшем, просим связаться с нами. Необходима любая ваша помощь».