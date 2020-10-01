Сергей Оверчук стал новым главой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

На должность главы Адмиралтейского района назначен Сергей Оверчук / Фото: Смольный

У Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с 1 октября 2020 года новый глава. Распоряжением губернатора Александра Беглова эту должность теперь занимает Сергей Оверчук.

- Губернатор подписал распоряжение об освобождении от должности главы администрации Адмиралтейского района Светланы Штуковой. С 1 октября 2020 года на эту должность назначен Сергей Оверчук, - рассказали в Смольном.

Также Беглов поблагодарил Светлану Штукову за работу на посту, который она занимала с декабря 2014 года. Он отметил, что при ней активно развивалась программа "Молодежи - доступное жилье", дворы приведены в порядок, а проект душевого пункта для бездомных стал победителем IV Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования.

Отметим, что до вступления в новую должность Сергей Оверчук являлся заместителем главы Невского района.