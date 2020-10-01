Более 29 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 29 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заболевания коронавирусом. Вместе с тем все больше людей проходят обследование для выявления наличия инфекции. Так, по данным Смольного на 1 октября 2020 года за последние сутки более 29 тысяч человек сдали анализы на тестирование.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29205 человек. Под медицинским наблюдением находится 2603 человека. Из них 36 - в обсерваторе, 494 - контактные, 2073 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.

Также с 1 октября в Петербурге усилили контроль за соблюдением масочного режима. Теперь пассажиров не будут пускать в наземный транспорт и метро без масок и перчаток. При этом, стоимость СИЗ в подземке снизили до 10 рублей за комплект.

С начала пандемии в Петербурге коронавирус был обнаружен у 43 тысяч человек, из них 29 тысяч выздоровели и более 2,9 тысячи скончались.