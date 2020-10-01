Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Героев для съемок фильма о многодетных папах ищут в Санкт-Петербурге

Авторам документальной ленты нужны волонтеры, которые помогут найти актеров для картины
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
Героев фильма про многодетных отцов ищут в Петербурге.

Героев фильма про многодетных отцов ищут в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге ищут героев для съемки фильма о многодетных папах и волонтеров, которые могли бы помочь найти героев фильма. Сама документальная лента будет снята для показа в школах и вузах и будет рассказывать о роли отца и мужа в большой семье.

- Студия «Береста» начала производство документального фильма, рассказывающего о жизни многодетных семей разных национальностей через призму отцовства, - сообщает пресс-служба Смольного.

Фильм будет снят в рамках проекта «Герои нашего времени» и при поддержке петербургского Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Ну а пока работа лишь начата и авторы фильма ищут волонтеров, которые помогут в поиске многодетных семей, сохранивших свои традиции и культуру.

Также добровольцы будут оказывать посильную помощь и в организации съемочного процесса. Записаться в участники можно на страничке киностудии в соцсетях.