Героев для съемок фильма о многодетных папах ищут в Санкт-Петербурге

Героев фильма про многодетных отцов ищут в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге ищут героев для съемки фильма о многодетных папах и волонтеров, которые могли бы помочь найти героев фильма. Сама документальная лента будет снята для показа в школах и вузах и будет рассказывать о роли отца и мужа в большой семье.

- Студия «Береста» начала производство документального фильма, рассказывающего о жизни многодетных семей разных национальностей через призму отцовства, - сообщает пресс-служба Смольного.

Фильм будет снят в рамках проекта «Герои нашего времени» и при поддержке петербургского Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Ну а пока работа лишь начата и авторы фильма ищут волонтеров, которые помогут в поиске многодетных семей, сохранивших свои традиции и культуру.

Также добровольцы будут оказывать посильную помощь и в организации съемочного процесса. Записаться в участники можно на страничке киностудии в соцсетях.