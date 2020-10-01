Пенсионеров Санкт-Петербурга поздравили с Международным днем пожилых людей

Глава Петербурга поздравил пенсионеров с днем пожилых людей Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 1 октября 2020 года, правительство Санкт-Петербурга поздравило пенсионеров города с Международным днем пожилых людей, который установлен решением Генеральной ассамблеи ООН. К горожанам серебряного возраста обратились губернатор Александр Беглов и председатель парламента Вячеслав Макаров.

- Санкт-Петербург всегда отличался особо уважительным отношением к старшему поколению – ветеранам войны, блокадникам, тем, кто в послевоенные десятилетия посвятил себя труду на благо страны, кто ее защищал. Это самые мудрые, самые великодушные и добрые люди. Они хранят память о героическом прошлом нашего народа, - отметили губернатор и парламентарий.

Петербург является один из лидеров по продолжительности жизни в стране. Сегодня в городе живет почти 30 тысяч долгожителей - люди старше 90 лет. 344 петербуржца перешагнули 100-летний рубеж.

Также Беглов напомним, что пандемия еще не закончилась, поэтому старшему поколению особенно важно носить средства индивидуальной защиты.