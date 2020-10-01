На реконструкцию консерватории дадут миллиард рублей из федерального бюджета

На ремонт консерватории выделят миллион рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Многострадальная Консерватория имени Римского-Корсакова, которую не могут привести в порядок уже восемь лет, получит миллиард рублей на первоочередные работы по реконструкции. Средства на долгострой выделит федеральный бюджет.

- Министерство культуры выделяет на первоочередные работы один миллиард рублей. В следующем году в соответствии с поручением правительства этот объект передается в Минстрой, который подхватывает его сейчас, не дожидаясь формальных процедур. Вместе с городом все работают как одна команда, - заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что 23 сентября, выступая перед членами Совета Федерации, Владимир Путин обратил внимание на плачевное состояние консерватории и потребовал завершить ее реконструкцию, пока это «не превратилось в беду».

Справка «КП»:

Санкт-Петербургская Консерватория – первая в России, основана в 1861 году. Ее первым выпускником Петр Ильич Чайковский. Здание консерватории признано объектом культурного наследия федерального значения. Реконструкция здесь идет с 2012 года. Объект должны были сдать еще три года назад.