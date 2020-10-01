Больше 20 процентов петербуржцев ушли на больничный за полгода

За полгода на больничный ушли 22% петербуржцев Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За последние полгода в Санкт-Петербурге на больничный ушли 22 процента работающих горожан. Об этом в четверг, 1 октября 2020 года, рассказал сервис по поиску вакансий hh.ru. Оказалось, что больше всех болели работники медицинской сферы.

- Большая часть выписанных больничных листов принадлежит медицинским работникам (37%), банковским служащим и производственным рабочим (по 30%), юристам (29%), менеджерам по персоналу и специалистам в сфере продаж (по 28%), - говорится в исследовании сервиса.

Однако основной причиной, вопреки ожиданиям, оказался не коронавирус. В связи с заражением COVID-19 на больничный ушли всего 7 процентов опрошенных, еще 5 процентов изолировались после контакта с подхватившими вирус. Еще 1 процент граждан сидели дома после возвращения из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Больше всего на больничном оказывались работающие петербуржцы в связи с артериальным давлением, операциями, ОРВИ, травмами, заболеваниями детей и так далее.