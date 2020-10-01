285 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки

Заболеваемость растет, контроль масочного режима усиливается. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточная заболеваемость в Санкт-Петербурге опять обновила рекорд осени. 1 октября в городе зафиксировано 285 новых случаев заражения «ковид-19». Общее число заболевших с начала пандемии достигло уже 43 306 человек. Однако большая часть из них благополучно выздоровела.

- За минувшие сутки вылечились еще 143 пациента, всего от коронавирусной инфекции излечились 29 217 жителей Санкт-Петербурга, - сообщает Оперативный штаб.

Тем не менее, суточная прибавка по выздоровевшим вдвое отстает от роста количества зараженных. Поэтому увеличивается и число тех, кто находится в активном состоянии болезни. На 1 октября из оказалось уже больше 11 тысяч человек, под присмотром врачей находятся 11 117 пациентов. Часть из них лечится в стационарах, другая - дома.

Также на утро четверга зафиксированы и новые смертельные случаи. За сутки скончались еще 22 петербуржца, общее количество жертв болезни достигло 2972 человек.

А в транспорте с 1 октября усилен контроль масочного режима.