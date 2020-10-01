Рейды по соблюдению санитарных правил из-за коронавируса пройдут в торговых центрах Санкт-Петербурга

В торговых центрах Петербурга проверят соблюдение стандартов санитарной безопасности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 1 октября 2020 года, в Санкт-Петербурге пройдут рейды по торговым центрам города на соблюдение требований санитарной безопасности. В первую очередь это связано с борьбой против распространения коронавирусной инфекции. Проверки пройдут в шести ТЦ в Центральном, Красногвардейском, Приморском, Колпинском и Петродворцовом районах. Большинство из них ранее уже попадали в список нарушителей противоковидных мер.

- В первую очередь к правилам относятся: обязательное использование как персоналом объектов, так и их посетителями средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдение безопасной дистанции. Также в ТЦ должны быть информационные стенды, напоминающие об этих правилах, и дезинфицирующие средства, - сообщили в Смольном.

Штраф за данный вид нарушений для юридических лиц составляет от ста тысяч до одного миллиона рублей. Информация о нарушителях будет также направлена в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга для возможного принятия решения об отзыве QR-кода.