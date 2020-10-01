«Зенит» сегодня узнает соперников по Лиге Чемпионов

1 октября. "Зенит" узнает соперников по Лиге чемпионов. Фото: ФК "Зенит"

В 18:00 1 октября в швейцарской Женеве состоится жеребьевка основного группового этапа футбольной Лиги чемпионов. В него вышли три российских клуба: «Краснодар», Локомотив» и «Зенит». Точный список их соперников определится позднее, а до начала жеребьевки уже известен список команд, с которыми может сыграть «Зенит».

- «Зенит» будет посеян в первой корзине и не встретится на этой стадии со следующими соперниками: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Порту», - сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

Также, по политическим мотивам, для всех российских клубов исключен вариант киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» - их разведут по разным группам. Не сыграют представители одной страны и между собой.

Таким образом, для «Зенит» соперниками могут стать: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс», «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Аталанта», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланд», «Ренн» и «Ференцварош».