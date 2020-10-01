Больше 120 тысяч петербуржцев стали безработными за время пандемии

Больше 120 тысяч человек официально признаны безработными за время пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 120 тысяч жителей Санкт-Петербурга лишились работы во время пандемии. По данным городского Центра занятости населения, количество зарегистрированных безработных выросло в восемь раз.

- С начала пандемии в Петербурге число официально зарегистрированных безработных выросло с 14 до 108 тысяч человек, - пишет РБК Петербург со ссылкой на директора Центра занятости населения Петербурга Юлия Горохова.

Всего, с начала 2020 года, безработными официально были признаны 133 701 человек. 94% из этого числа (123 224) приходится на период пандемии, объявленной в начале марта.

Однако далеко не все уволенные горожане остались без работы, часть петербуржцев смогла трудоустроиться и сейчас на учете в службе занятости стоит чуть больше 108 тысяч человек.

По мнению специалистов, причиной резкого роста безработных стали не только увольнения, но и повышение пособия по безработице, а также объявленные правительством различные соцвыплаты, невозможные без получения официального статуса.