Музей железных дорог показал вагон аптеку-перевязочную

Музей железных дорог России представил новый экспонат - вагон аптеку-перевязочную / Фото: Музей железных дорог России

В Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге появился новый экспонат - вагон аптека-перевязочная. Для посетителей он стал открыт с 1 октября 2020 года в рамках выставочного проекта "Поезда милосердия". Совместный с Военно-медицинским музеем выставочный проект посвящен истории и вкладу военно-санитарных поездов, в состав которых входил вагон аптека-перевязочная, в Великую Победу.

Вагон обустроен так, как он выглядел в 1942 году / Фото: Музей железных дорог России

- Реставраторы вагона аптеки-перевязочной воссоздали обстановку, основанную на чертежах 1941 года. Котельное отделение, сохранившееся со времен войны, "обмывочная", где раненые могли принять душ. Здесь же проходили занятия по лечебной физкультуре, - рассказали в музее.

В коридоре вагона установлен специальный станок для перевозки тяжелораненых и больных конструкции НИИСИ-42. Свое название устройство получило по сокращенному наименованию Научно-исследовательского испытательного санитарного института Красной Армии.

Посетители смогу увидеть, как медсестры оказывали помощь раненным / Фото: Музей железных дорог России

Гости музея смогут увидеть обстановочную сцену – медсестра перевязывает раненого, рядом за работой – заведующая аптекой-перевязочной.