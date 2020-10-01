Девять очаровательных щенков поступили на службу в УФСИН Санкт-Петербурга

На службу в УФСИН Петербурга поступили девять щенков / Фото: УФСИН Петербурга и Ленобласти

На службе УФСИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области появилось пополнение. Как стало известно в четверг, 1 октября 2020 года, в подразделения региона поступили девять щенков из племенного питомника собаководства, расположенного у УФСИН Коми. Шесть малышей бельгийской овчарки и три - немецкой.

- После адаптации к новым условиям проживания собаки приступят к служебной подготовке. За каждым щенком закреплен специалист-кинолог. Сейчас их задача - наладить контакт со щенком, затем они приступят к специальной дрессировке, - рассказали в УФСИН Петербурга.

Сейчас малыши уже немного подросли и постепенно начинают тренироваться / Фото: УФСИН Петербурга и Ленобласти

Всех новых членов пушистого отряда обучат искать людей по следу. Тренировки будут проходить на разной местности, в толпе людей, в транспорте. Также они научатся искать наркотики, оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

Тренировки будут проходить в течение трех месяцев, после этого щенки приступят к несению службы. Всего на сегодняшний день в учреждениях Петербурга работают более 150 собак.