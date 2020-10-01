Смольный отменил осенний субботник и начал генеральную уборку в городе

1 октября начнется генеральная осенняя уборка Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 октября в Санкт-Петербурге началась генеральная осенняя уборка. В течение месяца коммунальные службы будут мыть, убирать и сажать. А вот жителей Северной столице к процессу решили не привлекать из-за карантинных мер. Субботника не будет.

- Традиционно для нашего города, петербуржцы и коммунальные службы проводят такие массовые уборки и высадку растений в апреле и октябре – в рамках весеннего и осеннего месячников по благоустройству, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, - Но в этом году основные работы пройдут без массового участия горожан. Ограничения связаны с особой эпидемиологической ситуацией.

Но несмотря на то, что субботники - впервые за сто лет(!) - не состоятся, подготовка к зиме пойдет в привычном, усиленном режиме. Дорожные службы уберут от листвы 60 миллионов квадратных километров улиц Петербурга, 9 тысяч гектаров газонов и зеленых зон.

В садах, скверах и парках будет высажено более 4 тысяч деревьев, 13 тысяч кустарников и 205 тысяч тюльпанов.