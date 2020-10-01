В школах Ленобласти под занятия переделали спортзалы и учительские, чтобы не вводить вторую смену

В Ленобласти детям приходиться учиться в спортзалах из-за переполненности школ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Парты в спортзалах, занятия в учительских и чуть ли не коридорах - такая картина наблюдается в отдельных школах Ленинградской области. Несмотря на явную переполненность классов, особенно в районах активной застройки, вводить вторую смену чиновники не хотят - с ней дано распоряжение бороться.

- Для проведения уроков оборудованы все школьные помещения, кроме кабинета директора и санузлов. Сейчас хотя бы в коридорах и спортзалах учиться стало комфортнее - начался отопительный сезон, - рассказали «Мойке 78» педагоги одного из учебных заведений.

В областном Комитете общего и профессионального образования признают, что проблема есть. И дело тут не в коронавирусе и разделении учеников по потоками и помещениям, а в банальном росте населения. Социальные объекты просто не успевают строить вслед за жильем.

- Проблема переуплотняемости вызвана интенсивным жилищным строительством в населенных пунктах, прилегающих к Санкт-Петербургу, - заявили чиновники.