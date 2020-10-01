"Зенит" узнал соперников по Лиге чемпионов. Фото: Александр ГЛУЗ

Петербургский «Зенит» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Прошедшая в швейцарской Женеве жеребьевка - мероприятие состоялось в онлайн-формате - определила в компанию сине-бело-голубым по группе F следующие коллективы:

- «Боруссия» (Дортмунд), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия).

Напомним, что в групповой этап Лиги чемпионов впервые пробились три российские клуба. Кроме «Зенита» ими стали московский «Локомотив» и ФК «Краснодар». По правилам турнира, на этом этапе они не могли сыграть между собой, поэтому попали в разные группы по умолчанию.

Также, по политическим мотивам, с представителями России не сыграют украинские «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся 20-21 и 27-28 октября, 3-4 и 24-25 ноября, а также 1-2 и 8-9 декабря.

Финал турнира пройдет 29 мая 2021 года на Олимпийском стадионе Ататюрка в турецком Стамбуле.