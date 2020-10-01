Шесть млрд рублей получат театры и концертные организации Санкт-Петербурга в 2021 году

6,1 млрд рублей выделят петербургским театрам и концертным организациям в 2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделит чуть 6,1 млрд рублей татарам и концертным организациям Санкт-Петербурга в 2021 году. Размер этих субсидий на 5% больше, чем в 2020 году. Уже известно, что больше 167 миллионов рублей предусмотрено исключительно на новые постановки и гастрольную деятельность. Естественно, субсидии предназначаются государственным учреждениям.

- В 2020 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию в период коронавирусных ограничений, в целом удалось минимизировать негативные последствия на отрасль, в том числе связанные с выплатой заработной платы сотрудникам театров и концертных организаций. Кроме того, городским учреждениям сделали компенсации выпадающих доходов за месяц, - цитируют вице-губернатора Владимира Кириллова в пресс-службе Смольного.

По словам властей, на будущие субсидии театры и концертные организации Северной столицы будут иметь куда больше возможностей для расширения репертуара, поиска новых имен и драматургии.