Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Шесть млрд рублей получат театры и концертные организации Санкт-Петербурга в 2021 году

Субсидии государственным учреждениям вырастут на 5% по сравнению с 2020 годом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
6,1 млрд рублей выделят петербургским театрам и концертным организациям в 2021 году.

6,1 млрд рублей выделят петербургским театрам и концертным организациям в 2021 году.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделит чуть 6,1 млрд рублей татарам и концертным организациям Санкт-Петербурга в 2021 году. Размер этих субсидий на 5% больше, чем в 2020 году. Уже известно, что больше 167 миллионов рублей предусмотрено исключительно на новые постановки и гастрольную деятельность. Естественно, субсидии предназначаются государственным учреждениям.

- В 2020 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию в период коронавирусных ограничений, в целом удалось минимизировать негативные последствия на отрасль, в том числе связанные с выплатой заработной платы сотрудникам театров и концертных организаций. Кроме того, городским учреждениям сделали компенсации выпадающих доходов за месяц, - цитируют вице-губернатора Владимира Кириллова в пресс-службе Смольного.

По словам властей, на будущие субсидии театры и концертные организации Северной столицы будут иметь куда больше возможностей для расширения репертуара, поиска новых имен и драматургии.