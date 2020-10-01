Смольный продолжает контролировать рекультивацию токсичного полигона «Красный бор»

Смольный контролирует судьбу полигона "Красный бор". Фото: Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил вместе с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным судьбу многострадального полигона «Красный бор». Напомним, в 2014 году опаснейший участок, куда десятилетиями свозили токсичные отходы со всей России, все-таки закрыли. Однако город в следующие годы тратил круглую сумму на содержание объекта. В 2019-м полигон все же передали в ведение Минприроды. С тех пор тянется вопрос рекультивации участка.

- На данный момент мы продолжаем держать ситуацию под контролем. Город готов сотрудничать со всеми ведомствами и организациями, чтобы окончательно ликвидировать экологическую угрозу, которую представляет «Красный бор» для региона. Для этого у Санкт-Петербурга есть необходимый научно-технический и кадровый потенциал, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Напомним, ранее вокруг токсичного полигона предложили возвести защитную бетонную стену.