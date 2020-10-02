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Стая лебедей привела в восторг посетителей парка Монрепо в Выборге

Одна из посетительниц стала фотоохотиться за птицами
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В парке Монрепо заметили стаю белоснежных лебедей. Фото: Юлия Копытова / vk.com/monrepovyborg

В парке Монрепо заметили стаю белоснежных лебедей. Фото: Юлия Копытова / vk.com/monrepovyborg

Посетители парка Монрепо, что находится в Выборге в Ленинградской области, пришли в восторг от стаи лебедей, которая заглянула в бухту Защитную. За белоснежными птицами тут же начали фотоохотиться некоторые люди с подходящей аппаратурой. Лебеди спокойно плавали взад-вперед и совсем не обращали внимания на «папарацци» - разве что громко переговаривались между собой.

К бухте "пришвартовались" ровно 10 красавцев-лебедей. Фото: Юлия Копытова / vk.com/monrepovyborg

К бухте "пришвартовались" ровно 10 красавцев-лебедей. Фото: Юлия Копытова / vk.com/monrepovyborg

- Сегодня в бухте Защитной с громким гоготом появилась стая лебедей. Возможно, это те самые лебеди, которые останавливались у нас весной, в конце апреля. Только с тех пор в их стае появились первогодки, - написали сотрудники парка Монрепо в своей официальной группе во «Вконтакте».

Ранее в Монрепо взгляд посетителей задержался уже не на птицах, а на конкретном человеке – звезде программы «Модный приговор», телеведущем Александре Васильеве. Невольно он даже сорвал экскурсии, поскольку к нему стремились все женщины ради фотографий.

Живой уголок