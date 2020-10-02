Рабочий упал в груду металла с шестого этажа дома на Загородной улице

Рабочий упал с шестого этажа дома в Колпино и чудом остался жив.

Рабочий свалился с высоты шестого этажа во время строительных работ одного из домов на Загородной улице в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, мужчина каким-то чудом остался жив. Он угодил прямиком в груду металла. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «Колпино | Колпинский район» во «Вконтакте».

- На Загородной упал рабочий с шестого этажа, нарушение техники безопасности! Я все видел своими глазами! Вызвал «скорую». Каски на нем не было. Но вроде бы жив, - рассказал автор фотографий.

Как рассказывает очевидец, медики скорой помощи оперативно прибыли на место и отвезли мужчину в реанимацию, когда он был еще в сознательном состоянии.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге у «Газпром Арены» женщина упала с электросамоката и умерла от полученных травм, несовместимых с жизнью.