Жесткое ДТП с участие такси произошло на Маршала Жукова в Санкт-Петербурге

ДТП легковушки и такси попало на видео в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошло жесткое ДТП с участием легкового автомобиля и такси. Вечером в четверг, 1 октября 2020 года, машины столкнулись на пересечении дороги на Турухановские острова и проспекта Маршала Жукова. Удар у обоих автомобилей пришелся на переднюю часть.

- И самое печальное, что сразу после аварии все проезжали мимо, - возмутилась в соцсети жительница Петербурга. - У меня муж бежал с остановки к машинам, а водитель из проезжающего автомобиля смотрел по сторонам и чуть не сбил мужа, он чудом увернулся.

По словам женщины, ее супруг добежал до попавших в ДТП машин, снял клеммы с аккумуляторов, чтобы предотвратить возможное возгорание, после чего помог вызвать машину скорой помощи.

Насколько сильно пострадали участники аварии, женщина не рассказала. Чуть позже на место прибыла машина скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД, которые провели проверку и установили обстоятельства ДТП. По словам очевидцев, на данном перекрестке в момент столкновения не работал светофор.