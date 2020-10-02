Тепло и солнечно в Санкт-Петербурге 2 октября 2020 года

Солнечная и теплая погода ожидается 2 октября в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

"Бабье лето" продолжается в Санкт-Петербурге. В пятницу, 2 октября 2020 года, погода в Северной столице установится теплая и солнечная. Кроны деревьев еще сильнее окрасятся в желто-багряные цвета. Самое время, чтобы конец рабочей недели провести в парке.

- Сегодня, 2 октября, Санкт-Петербург продолжит ощущать благодатное влияние периферии обширного очага повышенного атмосферного давления. В такой ситуации при переменной облачности вновь обойдется без дождей, а температурные показатели будут на 4-5 градусов выше обычных для начала октября значений, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в Петербурге воздух прогреется до 17-19 градусов тепла, в Ленинградской области до 14-20 градусов. Ветер теплый, юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Выходные также ожидаются теплыми. В субботу до плюс 18 градусов. А в воскресенье чуть прохладнее - 14-16 градусов тепла и кратковременные дожди.