КАД встал в пробку из-за ДТП на внешнем кольце утром 2 октября в Санкт-Петербурге

Легковушка врезалась в отбойник на КАД в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Утро пятницы, 2 октября 2020 года, началось в пробок. На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошло ДТП на внешней стороне трассы. По словам автомобилистов, вставших в затор, авария случилась после развязки с Пискаревским шоссе.

- ДТП на внешней стороне КАД. После развязки с Пискаревским проспектом. В двух левых рядах, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Кто именно стал участником аварии, свидетели не сообщают. На видео, опубликованном с места инцидента, видно красную легковушку, которая влетела в отбойник. Рядом стоит аварийная машина, а позади них ремонтный грузовик. Сообщений о пострадавших не поступало.

Также на месте уже находится машина ДПС. Инспекторы оформляют аварию и разбираются в причинах инцидента.

Тем временем, пробка на КАД растет. На 8:30 часов затор растянулся на 2 километра от заезда на внешнее кольцо с Пискаревского проспекта.