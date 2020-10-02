Кучу мужских вещей выбросили из окна на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге

Петербуржцы гадают причины семейной драмы на Петроградской стороне Фото: СОЦСЕТИ

Жители Петроградского района Санкт-Петербурга утром в пятницу, 2 октября 2020 года, заметили кучу вещей, разбросанных по Съезжинской улице рядом с домом номер 38. На асфальте валялись штаны, куртка, книги, какие-то коробки, провода и даже презервативы. Фотографии беспорядка оказались в социальной сети и подстегнули ее пользователей погадать, что же произошло и кто выкинул вещи из окна.

Неизвестный выкинул кучу мужских вещей на Съезжинской улице Фото: СОЦСЕТИ

- Принудительное выселение.

- Виновника торжества выкинули или нет?

- Поэтому жить на территории женщины нельзя, - предположил один из пользователей сети.

Однако многие возмутились, что виновником беспорядка считают какую-то девушку.

- Зачем фигню про женщин писать? Может это мужик-шизик. У нас в доме одинокая бабуля-шизофреничка живет. Вещи и продукты в период обострения кидала с 18-го этажа, - рассказала участница обсуждения.

Некоторые даже предположили, что вещи выкинули коллекторы, которые выселили из квартиры должника.

К сожалению, подробностей данной истории нет. Однако она распалила большой спор в социальных сетях между мужчинами и женщинами.